Elazığ’da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi

Elazığ’da 2022’nin ilk 3 ayında 83 ülkeye toplam 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Geçtiğimiz yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olan 335 milyon 893 bin dolar seviyesinde kapatan Elazığ, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış başarısı gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayımlanan raporda 2021 yılının ilk üç aylık döneminde 72 milyon 340 bin dolar ihracat yapan Elazığ, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde ise 98 milyon 976 bin Dolar ihracat ile yükselişini devam ettirdiği görüldü.



“Hedefimiz 1 milyar dolar ihracat yapmaktır”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Türkiye’nin ihracat rakamları raporunu değerlendirerek, “Elazığ iş dünyası 2021 yılında cumhuriyet tarihimizin ihracat rekorunu kırarak 335 milyon 893 bin dolar ihracat ile dikkat çekmişti. Bu yılın ilk üç aylık ihracat rakamlarına baktığımız zaman geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 daha fazla ihracatımızın olduğu görülüyor. 100 milyon dolara yakın ihracatın gerçekleştirildiği bu üç aylık dönem istikrarlı bir artışın olduğunu göstermektedir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ihracatının yükseltilmesi hususunda çok önemli projeler yürütmekte ve oda bünyesinde DAİB, Dış Ticaret Hızlandırma Merkezi ve TOBB İhracat Ofisi gibi birimlerle süreci desteklemekteyiz. Her platformda Elazığ ihracat potansiyelinin 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunu kendimize hedef olarak koyduğumuzu ifade ediyoruz. İlimiz iş dünyasının kapasitesi, üretim çeşitliliği, ürün kalite ve dünya piyasalarında rekabet edebilme nitelikleri, iş dünyamızın ihracat iştahı ve şehrin potansiyeli 1 milyar dolar ihracat hedefinin çok uzak olmadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda yapılan ve birçoğu üretim aşamasına gelen Tekstil ve Konfeksiyon tesislerimizin tam kapasiteye ulaşmaları ile birlikte bu yıl ihracatta kendi rekorumuzu kıracağımızı umut ediyorum. Dünya piyasalarını derinden sarsan pandemi ve bu sürece katkı sağlayan savaş süreçleri başta enerji olmak üzere üretim, tedarik ve tüm süreçleri olumsuz etkilemektedir. Böylesine zor bir süreçte ilimiz ihracatındaki istikrarlı yükseliş verilen mücadelenin ve iş dünyamızın kararlılığını göstermektedir. Ben bu vesile ile her bir işletmemizi yürekten kutluyor ve alkışlıyorum” dedi.



İhracatta ABD ilk sırada

Başkan Arslan, 2022 yılının ilk üç aylık döneminde 83 ülkeye Elazığ’dan doğrudan ihracat yapıldığını belirterek, “İhraç ürünlerimizde ilk sırayı 88 milyon 460 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri alıyor. Bunu sırayla 5 milyon 410 bin dolarla mobilya, 1 milyon 753 bin dolarla kimyevi maddeler sanayi, 1 milyon 33 bin dolarla su ürünleri, 946 bin dolarla iklimlendirme sanayi izliyor. İhracatımızda ABD 22 milyon 866 bin dolar ile ilk sırda bulunurken, Çin 18 milyon 188 bin dolar, İsveç 12 milyon 278 bin dolar, Güney Kore 5 milyon 613 bin dolar, Hollanda 5 milyon 546 bin dolar, Japonya 5 milyon 408 bin dolar ile takip ediyor. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak halen ihracat yapmamış ancak potansiyeli olan her bir işletmemize ulaşarak sürece dahil etmek için yoğun bir gayret göstermekteyiz. Konu hakkında bizlerden danışmanlık hizmeti almak isteyen her bir üyemizin Odamızla iletişim sağlaması ve destek almasını beklemekteyiz” diye konuştu.

