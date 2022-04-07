HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı

Avustralya'da 42 bin yıl öncesine ait Aborjinlerin kalıntıları için yeniden defin kararı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İkinci Ender Çınar döneminde kabustan uyanan HD Elazığ Karakoçan FK, son 5 maçından 11 puan çıkardı.

TFF 3. Lig 2. Grubun 33. haftasında grup lideri B. Düzcespor’u konuk edecek olan HD Elazığ Karakoçan FK’nın son 5 maçta bileği bükülmedi. Metin Akpunar döneminde üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına kadar giren ve ikinci Ender Çınar döneminde yeniden yükselişe geçen mavibeyazlı ekip, 28. haftada deplasmanda 52 Orduspor FK’ya yenildikten sonra çıktığı 5 maçı da kaybetmedi ve 2 galibiyet, 3 beraberlikle hanesine 11 puan yazdırdı. 33. hafta öncesi küme düşme hattıyla arasına 5 puanlık fark koyan HD Elazığ Karakoçan FK, sırasıyla B. Düzcespor, GP Şile Yıldızspor (D), Darıca Gençlerbirliği, Beyoğlu Yeni Çarşı (D), Kuşadasıspor ve 68 Aksaray Belediyespor (D) maçlarıyla sezona nokta koyacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.