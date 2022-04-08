Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf noktalarını paylaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf noktalarını paylaştı

İHA

Dalmış Beauty, kusursuz cilde sahip olmanın püf noktalarını paylaştı

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, herkesin kusursuz, pürüzsüz ve parlak cilde sahip olmayı istediğini belirterek bu cildi elde edebilmek için yapılması gerekenleri açıkladı.
Herkes cildinin pürüzsüz ve parlak olmasını istediğini belirten Dalamış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, dış etkenlere ve iç etkenlere bağlı olarak cildin kusursuz görüntüsünü kaybedebildiğini söyledi. Etkenlere bağlı olarak ciltte sağlık problemlerinin yaşanabileceğini vurgulayan Dalmış, "Unutmamalıyız ki sadece cildimiz değil bütün vücudumuz dıştan korunmalı içten desteklenmelidir. Cildinizi korumak adına uygulayabileceğiz 5 adım var. 5 adımı takip ederek problemsiz kusursuz cilde sahip olabilirsiniz. Cildin problemli olmasına neden olan sorunları doğru şekilde analiz etmek gerekiyor. Epidermis tabakası cildin en üst tabakasıdır ve bu tabakayı çıplak göz ile görmek mümkün değildir. Cilt altı dokuları kızılötesi ışınlarla görmek mümkün haldedir. Cildin ihtiyacını teknoloji sayesinde belirleyebilmek, doğru analiz açısından önemlidir. Doğru tedavi uygulamaları ancak doğru analiz yapmak ile mümkündür. Ciltte çok fazla ürün kullanmak cildi yoran yanlış bir yöntemdir. Günlük olarak yapılan bakımlar, haftada bir kaç kez yapılan bakımlar cilt için yeterli olacaktır. Cildin ihtiyacını bilmeden birden fazla ürün kullanmak cildinizin daha fazla problem yaşamasına neden olur. İhtiyaca yönelik az ürün kullanmak yerinde olacaktır. Cildi deneme yanılma yöntemi ile değil ihtiyaç oranında ürünler ile düzenli şekilde temizlemesini yapmak gerekir. Günlük bakım denildiği zaman nemlendirici ürünler akla ilk olarak gelmelidir. Cilt nemlendirme akla ilk gelen problem çözme yöntemi. Çünkü kuru cilt daha çok dış etkenlere açıktır. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamayı, gözaltlarına bakım kremi uygulamayı günlük rutin içeresine koymamız gerekir. Haftalık bakımlar rutini ise cildin ihtiyacına yönelik maske kullanımı olmalıdır. Güneşin zararlı ışınları ile cildinizde erken yaşta yaşlanma durumu yaşayabilirsiniz. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremi kullanmak gerek. Sadece yaz mevsiminde değil, kış mevsiminde de günlük düzenli şekilde güneş kremi kullanılmalı. Makyaj yapıldığı zaman cildi korumak adına çok iyi bir temizlik yapmak gerekir. Cilt derinlemesine temizlenmeden yatağa girilmemeli. Medikal bakım ile cildinizi derinlemesine temizleyebilirsiniz. Medikal bakım cildin kir ve yağlardan derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. Yaptığınız günlük rutinler yeterli olmaz. Günlük rutine ek olarak medikal destek alarak kusursuz bir cilt elde edebilirsiniz. Ancak medikal bakımı çok abartmamak koşuluyla. Fazla medikal bakım yapmak cilt bariyeri ne zarar verir. Cildin nem tutma kapasitesini artırmak amacıyla cildimizi içeriden desteklemeliyiz. Bol su içmek cildin nem tutmasına en büyük katkıdır. Cildin kolejen değerlerinin düşmesi cilt yaşlanmasına etki eder. Cilt kolejen değeri düştüğünde daha hızlı yaşlanır. Güzellik merkezi ile planlama yaparak cildinize gerekli kolejen desteğini alabilirsiniz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ SYSK, Antalya’da 1 puanla başladı
YEREL HABERLER Elazığ SYSK, Antalya’da 1 puanla başladı
Elazığ’da 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 3 kişinin yaralandığı olayda, 2 şüpheli ...
Elazığ’da karate grup müsabakaları başladı
YEREL HABERLER Elazığ’da karate grup müsabakaları başladı
Elazığ’da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu
YEREL HABERLER Elazığ’da Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler ...
'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere üniversiteli gençlerden sürpriz kutlama
YEREL HABERLER 'Olay var' ihbarıyla yurda giden polislere ...
(Düzeltme) Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı
Doç. Dr. Nilgün Yıldırım, “Kanserde erken teşhis hayat kurtarır”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Nilgün Yıldırım, “Kanserde erken teşhis ...
TKKD’den ‘Faydalı Kitap’ Kampanyası
YEREL HABERLER TKKD’den ‘Faydalı Kitap’ Kampanyası
Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Elazığ'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavga kamerada
Elazığ’da lise öğrencisi havada, karada ve su altında cisim tespiti yapabilen radar geliştirdi
YEREL HABERLER Elazığ’da lise öğrencisi havada, karada ve su altında ...
İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı hastalarımıza genellikle oruç tutmalarını önermiyoruz"
YEREL HABERLER İç hastalıkları uzmanı Dr. Yalçınkaya: "Yaşlı ...
Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki kişiyi darp etmişti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı Elazığ’da silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki ...
Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki kişiyi darp etti
YEREL HABERLER Husumetlisini silahla kafasından vurup, yanındaki ...
HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı
YEREL HABERLER HD Elazığ Karakoçan FK, 5 maçta 11 puan aldı
Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava"
YEREL HABERLER Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez ...
Elazığ’da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat ...
BAL 1. Bölgede normal sezon tamamlanıyor
YEREL HABERLER BAL 1. Bölgede normal sezon tamamlanıyor
Elazığ’da at yarışlarına sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Elazığ’da at yarışlarına sayılı günler kaldı
Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, “ Maden sahasının iptal edilen ihalesi bir kez daha ilana çıkarılmıştır”
YEREL HABERLER Yüksek Maden Mühendisi Hayri Günay, “ Maden ...
Elazığ’da baharın gelmesiyle yılanlar görülmeye başlandı
YEREL HABERLER Elazığ’da baharın gelmesiyle yılanlar görülmeye ...
60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlardı, bu yıl yine geldiler Baharın müjdecisi leylekler, Elazığ’daki yuvalarına geldi
YEREL HABERLER 60 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlardı, bu yıl yine ...
Kağıt toplayıcıları mahalleyi atık toplama merkezine çevirdi, yayılan kokular vatandaşı bezdirdi
YEREL HABERLER Kağıt toplayıcıları mahalleyi atık toplama merkezine ...
Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış: "Epilasyonda yenilikçi bir rüzgar esiyor"
YEREL HABERLER Uzm. estetisyen Zübeyir Dalmış: "Epilasyonda ...
Elazığ'da kurt sürüsü görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da kurt sürüsü görüntülendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.