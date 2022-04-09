Fırat Üniversitesinde ‘TÜSEB’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Elazığ Fırat Üniversitesinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt tarafından akademisyenlere, kurum dışı kaynakların ve projelerin artması için eğitim düzenlendi.

Fırat Üniversitesinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Fırat Üniversitesinin araştırma üniversitesi olduktan sonra kurum dışı kaynakların ve proje sayılarının arttırılması amacıyla akademisyenler bilgilendirildi. Eğitimin açılış konuşmasını yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Fırat Üniversitesinin araştırma üniversitesi olmasının gerekliliklerini yerine getirerek özellikle sağlık alanında ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaları yapan ülkemizdeki saygın sayılı birimlerden biri haline gelmesi için gerekli çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmek amacıyla mevcut altyapıların iyileştirilmesi, insan kaynaklarının arttırılması yönünde birimlerimize desteklerimizi arttırarak devam ettiriyoruz. TÜSEB, sağlık alanında ülkemizde yürütülen ARGE çalışmalarını destekleyen ilk iki kurumdan biri bu nedenle destekler hakkında bilgi almak amacıyla TÜSEB’e başvurduk. Bu eğitim etkinliğinin faydalı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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