Malatya’daki deprem Elazığ’da da hissedildi

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi. Deprem nedeni ile sallanan lambalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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