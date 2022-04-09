Elazığ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada Ali Ekber Kara (80) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ElazığKeban Karayolu'nun 15'inci kilometresinde bulunan Beşik köyü yol ayrımında meydana geldi. İddia göre, Ali Ekber Kara (80) yönetimindeki 23 LV 885 plakalı otomobil, köy yoluna döndüğü sırada karşı şeritten gelen İrem K.'nın (21) kullandığı 23 ACB 157 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Ali Ekber Kara olay yerinde hayatını kaybederken, İrem K., S.N.G., ve R.D. ise yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Ali Ekber Kara'nın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobillerin kaza yerinden kaldırılması için trafik akışını kontrollü sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-09 20:06:40



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