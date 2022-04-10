Fırat Üniversitesi, 43 puanla bitirdi

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta normal sezonun son maçında 12 Bingölspor’u konuk eden Fırat Üniversitesi GSK, rakibini 10 mağlup ederek grubunu 43 puanla lider olarak tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup son hafta maçında lider D. Fırat Üniversitesi GSK, 12 Bingölspor’u ağırladı. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın da protokol tribününden takip ettiği maçı bordobeyazlı ekip, karşılaşmayı 24. dakikada Muhammed Ali Polat’ın golüyle 10 kazandı. Haftalar öncesinden grup liderliğini garantileyen ve 3. Lig’e yükselme playoff maçlarında mücadele edecek olan Fırat Üniversitesi GSK, bu sonuçla grubunu 43 puanla açık ara şampiyon olarak tamamladı.

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