Dart turnuvası Polis Haftası için düzenlendi

Polis Haftası için 29 takım ve 89 sporcunun katıldığı Liseler ve Ortaokullararası Dart Turnuvası Elazığ’da tamamlandı.

Türkiye’de 410 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Emniyet Teşkilatının Kuruluşunun 177. Yılı dolasıyla, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce Bowling Dart İl Temsilciliği tarafından Liseler ve Ortaokullararası Dart Turnuvası düzenlendi. 29 takım 89 sporcunun yarıştığı turnuvaya, Elazığ Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ile Zülfü Demirbağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ve sporcular katıldı. Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından çeşitli ödüller verildi. Müsabakalar sonunda Ortaokul yıldız kızlarda 1. Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu, yıldız erkeklerde 1. Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu, genç kızlarda 1. Şehit Faruk Barut Çok Programlı Anadolu Lisesi ve genç erkeklerde 1. Fırat Anadolu Lisesi oldu.

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