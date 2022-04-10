Can dostlar için ‘Tedavi ve Nakil Aracı’ hizmete girdi

Elazığ Belediyesi tarafından ‘Sokak Hayvanı Tedavi ve Nakil Aracı’ hizmete girdi. Veteriner hekim ile yaralı sokak hayvanlarına anında müdahale edilerek, hayvan hastanesine nakli sağlanıyor.

Sokak hayvanları için birçok proje hayata geçiren Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, 'Sokak Hayvanı Tedavi ve Nakil Aracı’ geliştirdi. Bir ambulans gibi donatılan araç, içindeki veteriner hekimle göreve başladı. Yaralı olan hayvanlara ilk müdahale olay yerinde veteriner tarafından yapılacak ve ardından hayvan Elazığ Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Hastanesi'ne nakil edilecek.

Can dostları için Sokak Hayvanları Tedavi ve Nakil Aracı'nı temin ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci, "Bu araçlar veteriner hekim gözetiminde olacak. Bizlere ulaştıkları taktirde yaralı olan sokak hayvanlarına araçla bizzat veteriner hekimlerimiz giderek müdahale edecek. İlk tedavisini orada yapacak, ardından Elazığ Belediyesi Geçici Bakım Evi ve Hastanesine götürecek. Orada hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Tedavi sonrası eksik aşılarını yapıyoruz. kısırlaştırma işlemi varsa bunları tamamlayarak sağlıklarına kavuştuktan sonra aldığımız noktalara geri bırakıyoruz. Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın talimatı ile kentin farklı noktalarına biz yiyecek bırakıyoruz. Ekiplerimiz muhtarlarla da irtibata geçerek hayvanların mamasını bırakıyoruz. Hiçbir konuda geri durmuyoruz. Sokak hayvanları bizim can dostlarımızdır. Hizmetin en iyisini götürmeye çalışıyoruz” dedi.

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