Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz vefat etti

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı ve Elazığspor eski kalecisi Münir Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Elazığspor’un eski kalecisi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Elazığ Şube Başkanı Münir Yılmaz yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Yılmaz, Elazığ spor camiası tarafından yakinen tanınan ve sevilen bir isimdi. Merhum Yılmaz’ın naaşı Pazartesi günü öğlen namazına müteakip İzzetpaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Harput’taki aile kabristanına defnedilecek.

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