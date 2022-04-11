Kuruyan Karaçavuş şelalesi karların erimesiyle coştu

Elazığ’da kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Karaçavuş şelalesi, baharla birlikte karların da erimesi ile coşkulu bir şekilde akmaya başlayarak görsel şölen oluşturdu.
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da bahar mevsimiyle doğa canlandı, kar sularının erimesiyle birçok yerde bulunan şelaleler de coşkulu olarak akmaya başladı. Elazığ’da birçok kişinin haberinin bile olmadığı merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Karaçavuş köyünde bulunan şelale de ilkbaharla birlikte coştu. Doğa harikası görüntüler oluşturan şelalede, bölgede yaşayan kişiler başta olmak üzere, foto tutkunları yoğun ziyaret gerçekleştirirken, şelalenin metrelerce yükseklikten dökülmesi ise görsel şölen sundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.