Elazığ 1. Amatör Küme’de play-off maçları başladı

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Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde şampiyonun belirleneceği playoff maçları başladı.

Elazığ 1. Amatör Küme'de playoff ilk maçları tamamlandı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı müsabakalar sonunda ufak da olsa avantajı kapan takım Dsispor oldu. Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanan playoff ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Aksaray Gençlik: 2 İl Özel İdare: 2

DSİspor: 2 Sanayi Sitespor: 1

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