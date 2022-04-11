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Elazığ’da ev yangını: 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı Yangın sonrası bina sakinleri arasında kavga çıktı ortalık savaş alanına döndü

İHA

Elazığ’da ev yangını: 6 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı Yangın sonrası bina sakinleri arasında kavga çıktı ortalık savaş alanına döndü

Elazığ’da bir evin bodrum katında çıkan yangında mahsur kalan 1’i bebek 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın sonrası bina sakinleri arasında kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kirman Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bodrum katta yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aşırı dumandan dolayı içeri girmekte zorlanan ekipler, bir yandan pencereden bir yandan da bina girişinden yangına müdahale etti. Yoğun dumandan dolayı binadan çıkamayan 1’i bebek 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılma işlemlerinin ardından bina sakinleri arasında kavga çıktı. Polis ekiplerini müdahale ettiği olayda, 1 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, çıkan yangınla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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