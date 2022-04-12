Dalmış Beauty’den cildi gençleştirmeye yarayan 5 önemli formül

Dalmış Beauty işletmecisi ünlü modacı Mehmet Sait Dalmış, cildin yaşlanmasına etki eden birçok nedenin olduğunu belirterek cildi gençleştirmeye yarayan 5 formülü açıkladı.

Cildin yaşlanmasına etki eden birçok faktörün olduğun belirten Dalmış Beauty işletmecisi Mehmet Sait Dalmış, günlük alışkanlıkların, alkol, sigara, hormonal bozukluklar, yanlış uygulamalar, stres, bol su içmemek, dengesiz beslenmek, güneşin bu etkenlerden sadece bazıları olduğunu söyledi. Cildi gençleştirmeye yarayan 5 önemli formülün olduğunu aktaran Dalmış, “Özellikle güneşin yakıcı yapısı ciltte hızlı bir yaşlanma dönemine girilmesinin önemli nedenlerindendir. Yaz kış demeden günlük güneş kremi uygulamak önemli hale geldi. Eller ve yüzler güneşten etkilenen yerlerin başında yer alıyor. Beş önemli adımı uygulayarak yaşlanma hızınızı yavaşlatabilirsiniz. Zaman içerisinde vücudumuzda kas ve bağ dokusu kaybı yaşanıyor. Özellikle eller ve yüzde bu kayıp daha çok olur. Cilt altındaki bağ dokusunu uyarak yöntemlerden bir tanesi mezoterapidir. Mezoterapi yöntemi sayesinde ihtiyaca yönelik hazırlanan ilaçlar ince bir iğne yardımıyla ihtiyaç duyulan alana enjekte edilir. Mezoterapi yöntemiyle vücutta kolejen seviyesi de artırılıyor. Ancak bilinmelidir ki damarların çok olduğu veya damarlanma olan yerlere bu uygulamanın yapılması doğru değildir. Yaşlanmadan korumak veya cildi gençleştirmek amacıyla lazer uygulamaları artış kazanmıştır. Lazer ile ciltte dolgunluk oranı artarken renk tonunun eşitlenmesi ve gerginlik de meydana geliyor. Kader uygulaması yaptıracaksanız iki hafta bir seanslar şeklinde tedavi görmeniz gerekir. Tedavi süreci bittikten sonra yılda bir kez hatırlatıcı uygulamalar yapabilirsiniz. Lazeri desteklemek amacı ile daha önce cilt için uygun ihtiyaç durumuna bağlı olarak ilaç tedavisi de uygulayabilirsiniz. Lazer tedavileri yaz mevsiminde yapılmaz. Yanık ve leke olma ihtimali yazın daha çoktur. Lazer uygulaması kış aylarında tercih edilir. Gençleşme amacıyla yapılan bu uygulama cildin güneşe hassasiyetini daha çok artıracağından güneşten korumak daha önemli hale geliyor. Cildin gençleşme isteğine cevap vermesi için vücudun ihtiyaçlarının bilinmesi gerekir. Yoğun ve özel meyve asitleri kimyasal peeling tedavisinde kullanılır. Düzenli seanslar halinde kimyasal peeling desteği alarak yaşlanmanın etkilerinden kurtulmanız mümkün. Deri üzerinde olumsuz durumlar oluşturan hücreler kimyasal tepkime oluşturularak vücuttan peeling sayesinde atılıyor. Özel ince yapılı dolgu malzemeler özellikle hyaluronik asit kullanarak cildin yaşlanmasını engelleyebilirsiniz. Doğu sayesinde cilt daha gergin, parlak ve canlı bir görünüme sahip olur. Bu uygulamayı yılda iki kez yaptırabilirsiniz. Bu uygulama ile bütün cildin kolun içyapısı gibi bir görünüm kazanması hedefleniyor. Vücuda dışarıdan müdahale etmenin yanı sıra içten de destekleyici besin ve içecekler tüketmelisiniz. Özellikle bol su içmek cildin nem tutması oranını artırır. Ciltteki toksinleri ve bakterilerin atılması su ile olur. Bol su içmek hücre yenilenmesine yardımcı olur. Günde en az iki litre su içmek gerekir. Kilo başına 30 ml olacak şekilde su tüketimi yapmalısınız. Yaşlanma önlemi almak adına en basit yöntem bol su içmektir” dedi.

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