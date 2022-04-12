Elazığ Yolspor, ikinci bitirdi

Elazığ’ın Bölgesel Amatör Lig temsilcilerinden Yolspor, son hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Dersimspor’u 62 yenerek grubunu 2. sırada tamamladı.
Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grup’ta mücadele eden Elazığ Yolspor, son hafta müsabakasında deplasmanda Dersimspor’la karşılaştı. Tunceli Atatürk Stadı’nda oynanan maçta turuncusiyahlılar Furkan Keleş (3), Burakhan Cevher (2) ve Muhammed Yılmaz’ın attığı gollerle sahadan 62 galip ayrıldı. Puanını 30’a yükselten Elazığ ekibi, bu sonuçla grubunu 2. basamakta tamamladı. 3. Grup’ta şampiyonluğu, bir diğer Elazığ ekibi D. Fırat Üniversitesi GSK elde etmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.