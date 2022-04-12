Elazığ’da Mart ayında meydana gelen 204 kazada 96 kişi yaralandı

Elazığ'da Mart ayında meydana gelen kaza bilançosu açıklandı. Meydana gelen 204 kazada ölümlü kaza olmazken, 96 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mart ayında Elazığ'da meydana gelen trafik kazalarını açıkladı. Buna göre kent genelinde 204 kazada ölümlü kaza olmazken, 96 kişi yaralandı. Kazaların çoğu yaralanmalı olurken, 142’si ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Sürücülerin hatalarının kazalara neden olduğu belirtilen istatistiklerde trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ‘dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu bildirildi.

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