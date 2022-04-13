Fırat Üniversitesi grup maçlarına Trabzon’da çıkacak

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge 3. Grubu şampiyon olarak tamamlayan D. Fırat Üniversitesi GSK’nın grup merkezi ve fikstürü belli oldu.

20212022 sezonu Bölgesel Amatör Ligi bölge birinciliği müsabakaları fikstür çekimi TFF Orhan Saka Amatörler Evinde gerçekleştirildi. Fikstür çekimi sonrası Fırat Üniversitesi GSK’nın da aralarında olduğu 1. Bölge takımları Trabzon grup merkezine düştü. Fikstüre göre 18 Nisandaki ilk gün müsabakalarını bay olarak geçecek Elazığ ekibi, 20 Nisan’da Bitlis Özgüzelderespor, 22 Nisanda ise Muş 1984 Muşspor’la karşı karşıya gelecek.

Bölgesel Amatör Liginde 20212022 sezonunda, 9 bölgede 3'er grup olmak üzere toplam 27 grupta 80 ilden 260 takım mücadele etti. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynandı. Yapılan fikstür çekimi sonrasında, her bölgede grup birincisi olan 3'er takım, kendi bölgelerindeki diğer grup birincileri ile tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. 18 Nisan ile 22 Nisan tarihleri arasında oynanacak bölge birinciliği müsabakaları sonunda 9 bölge birincisi, TFF 3. Lige çıkmaya hak kazanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.