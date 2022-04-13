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Doç. Dr. Doğdu: "Kalp hastaları ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek oruç tutabilirler"

İHA

Doç. Dr. Doğdu: "Kalp hastaları ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek oruç tutabilirler"

Kalp hastalarının oruç tutarken orucun hangi döneme geldiğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Medical Park Elazığ Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu, "Yaz dönemine geldiyse, sıvı ve tuz dengesi bozulacaksa özellikle kalp yetmezliği hastalarının oruç tutmasını önermiyoruz. Ama kış, sonbahar ve ilkbahar ayına denk geliyorsa, çok uzun sürmeyecek oruç dönemi oluyorsa hastaların ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek, ilaçlarını nasıl kullanacağını hekime danışarak oruç tutmalarında sakınca yoktur” dedi.
Medical Park Elazığ Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu, Ramazan ayı ile birlikte en çok merak edilen sorulardan biri olan kalp hastalarının oruç tutup tutamayacağı, hangi durumlarda tutmamaları gerektiği konularında açıklamalarda bulundu. Hastalarını ‘oruç tutabilir’ veya ‘tutamaz’ diye genelleştirmediğini aktaran Doç. Dr. Orhan Doğdu, "Hastaların mutlaka kendi hekimlerine danışarak oruç tutup tutamayacağına karar vermeleri gerekmektedir. Son bir yılda kalp krizi geçirip stent takılmış hastalar veya baypas geçirmiş hastalar, kalp yetmezliği olup ilaç kullanmadığında sıvı elektrolit dengesi bozulan hastalar, hipertansiyonu olup ilaçla kontrol altında olmayanlar, son bir yıl içerisinde yeni bir kalp hastalığı tanısı konulup mutlaka ilaç kullanımı zorunlu olan hastalar, şeker hastası olup insülin kullanımı zorunluluğu olan hastalar oruç tutmayabilir" diye konuştu.

"İftarda ve sahurda gazlı içeceklerden kaçınılmalı"
Oruç tutmasında sakınca görmedikleri hastaların iki ana öğün, bir ara öğün olacak şekilde üç öğün tüketmeleri gerektiğini aktaran Doç. Dr. Doğdu, "Bu hastaların da mutlaka ilaçlarını aksatmamaları ve bol sıvı tüketmeleri gerekmektedir. İftarda öncelikle hafif bir yemekten sonra ara verdikten sonra ana öğüne geçilmeli. Bu arada ana öğünün kızartılmış ve kavrulmuş yiyeceklerden ziyade fırınlanmış veya haşlanış yemeklerden tercih edilmesi daha uygun olacaktır. İftarda ve sahurda gazlı içeceklerden kaçınılması uygun olacaktır. İftar ile sahur arasında bir ara öğün yapılması uygun olur. Ayrıca hekimlerine danışarak ilaçlarını aksatmadan sahur ve iftar sonrası diye ayarlayarak düzenli almaları gerekmektedir. Eğer hastaların ilaç kullanımına rağmen sıvı elektrolit dengesi, tuz dengesi bozuluyorsa, şikâyetleri artıyorsa oruç tutmakta ısrar etmemeleri gerekir. Son bir yıl içerisinde kalp krizi geçirip stent takılan veya baypas olan hastalar, çoklu ilaç kullanımı gerektiren kalp yetmezliği hastaları, hipertansiyonu olup ilaca rağmen kontrol altında tutulamayanlar, hastaların beraberinde ek hastalıkları olması ve bu ek hastalıklarıyla birlikte ilaç kullanımlarının zorunlu olması durumunda oruç tutmamaları uygun olacaktır” şeklinde konuştu.

"Kalp yetmezliği olan hastaların oruç tutmasını önermiyoruz"
Oruç tutan hastaların özelikle bol sıvı tüketmeleri gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Doğdu, “Hastalarımız ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek oruç tutabilirler ama orucun hangi döneme geldiği de önemli. Yaz dönemine geldiyse, sıvı ve tuz dengeleri bozulacaksa özellikle kalp yetmezliği olan hastaların oruç tutmasını önermiyoruz. Ama kış, sonbahar ve ilkbahar ayına denk geliyorsa, hastaların çok uzun sürmeyecek oruç dönemi oluyorsa, ilaçlarını aksatmadan ve nasıl kullanacağını hekimlerine danışarak, bol sıvı tüketerek oruç tutmalarında sakınca yoktur” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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