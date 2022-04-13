Elazığ’da ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerin tüm hızıyla sürüyor.

Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde şiir ve muhabbetleriyle gönüllerde taht kuran EğitimciYazar Hayati İnanç’ı Elazığlılarla buluşturdu. Şehrin kültür ve sosyal hayatını canlı tutmak amacıyla düzenlenen söyleşiye gençler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, Vali Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve eşi Arzu Şerifoğulları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık iki saat süren programda kendisini dinlemeye gelenleri mest eden Hayati İnanç, Elazığlılardan gördüğü ilgi ve alakanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti.

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