Elazığ SYSK, 5’te 5 yaptı

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Kahramanmaraş’ın ev sahipliğinde düzenlenen Küçükler Hentbol Türkiye Şampiyonası’nda Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, grubunu 5’te 5 yaparak tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

47 takımın katılımıyla Kahramanmaraş’ta düzenlenen Küçükler Hentbol Türkiye Şampiyonası’nda Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, son 16 turuna yükseldi. Grubunu 5’te 5 yaparak namağlup tamamlayan Elazığ ekibi, perşembe günü İstanbul Beyciler SK ile karşılaşacak ve rakibini mağlup ettiği takdirde çeyrek finale yükselecek. Altyapı sporcularından övgü dolu sözlerle bahseden Kulüp Başkanı ve Başantrenör İsmail Bayraktar, “Grubunda oynadığı 5 müsabakayı kazanarak Türkiye’de ilk 16 takım arasına giren küçük Demir Kızlarımızı ve teknik ekibi kutluyorum. Ablalarının yolunda ilerleyen küçük sporcularımız yarın ilk 8 takıma kalma maçı yapacak. İnandıkları yolda ilerleyen sporcularımıza güveniyor ve başarılar diliyorum” dedi.

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