Elazığ’da yaralı akbaba tedavi altına alındı

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Elazığ’da yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı.

Karakoçan ilçesi Peri Vadisi'nde kanadı kırık yaralı akbabayı gören bir vatandaş, durumu Karakoçan Kaymakamlığına bildirdi. Bunun üzerine Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ekipleri olay yerine gelerek yaralı akbabayı alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı akbabanın tedavi edildikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı bildirildi.

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