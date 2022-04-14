Ömer Faruk gollerine devam ediyor

Elazığspor'un ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu'ndan transfer ettiği Ömer Faruk Sezgin, Batman Petrolspor maçını da boş geçmedi ve 7. maçında 5. golünü attı.

TFF 3. Lig 1. Grubun 30. haftasında konuk ettiği Batman Petrolspor’u 21 yenerek kümede kalma yolunda kritik bir virajı daha kayıpsız geçen Elazığspor’da, performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen golcü futbolcu Ömer Faruk Sezgin bu maçı da boş geçmedi. 1999 Almanya doğumlu olan ve ara transfer döneminde İçel İdman Yurdu’nda bordobeyazlı renklere bağlanan Ömer Faruk, bu sezon Elazığspor forması giydiği 7. maçta 5. kez rakip fileleri havalandırdı.

Başarılı santrafor daha önce Sancaktepe FK, Nevşehir Belediyespor, F. Erbaaspor ve Hendekspor maçlarında rakip fileleri havalandırmıştı.

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