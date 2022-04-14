Hesap ödemeyi reddedip, mekanın önünde havaya ateş açan 4 kişi yakalandı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, gittikleri mekanda hesap ödemeyi reddedip mekan sahibi ve çalışanlarını tehdit ederek havaya 4 el ateş açan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da dün gittikleri bir mekanda hesabı ödemeyen 3 kişi, çalışanları ve iş yeri sahibini tehdit etti. İş yerinin bundan sonra kendileri için çalışacağını söyleyen şüpheliler, mekan önünde havaya 4 el ateş edip uzaklaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-14 16:21:43



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