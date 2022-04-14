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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük maden rezervi için toplantı düzenlendi

İHA

Türkiye’nin en büyük maden rezervi için toplantı düzenlendi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından ilçedeki madenin işletilmesi adına Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Maden ilçesinde ‘Polimetal maden sahası ihale süreci değerlendirme toplantısı’ düzenlendi.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ'da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervinin bulunmasının ardından bulunan maden rezervlerinin Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası önderliğinde kurulan ‘Elazığ Girişim Grubu’ tarafından işletilmesi için başvuruda bulunulmuş ve ihale tarihi 21 Nisana ertelenmişti. Yaklaşan ihale sürecinde Elazığ Bakır Madenliler Derneği, ETSO Başkanı Asilhan Arslan ve girişimcileri ilçeye davet ederek burada bir toplantı gerçekleştirdi. Düzenlenen toplantıda ilçede bulunan ve cumhuriyet tarihinin en büyük madeni olarak belirlenen maden rezervinin Elazığ Girişim Grubu tarafından işletilmesi ve Maden ilçesinin eski ihtişamına kavuşması konuşuldu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi burada bulunduysa üretim üssü de burası olmalıdır"
Son derece önemli bir gelişmenin arifesinde olduklarını belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, “Bu hem şehrimizin hem de Maden ilçemizin menfaati doğrultusunda en yüksek kazanım şekliyle sonuçlanması için el birliğiyle mücadele veriyoruz. Elazığ maden konusunda siyaset üstü bir duruş göstererek bu ihalenin Elazığ’a en yüksek katma değer bırakacak şekliyle sonuçlanması için kenetlendi ve 2 aylık sürede herkes son derece duyarlı olarak ciddi mücadele verdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihten gelen misyonuyla ilin tüm dinamiklerinin menfaati doğrultusunda duruş sergileyip aksiyon almış bugün de önüne gelen hadisede üzerine düşen vazifeyi yapmak adına geçmişte olduğu gibi bu duruşu sergiledi ve sizlerden de destek talep etti. Bu destekler karşılık buldu ve içinde bulunduğumuz durumda ihalenin şartnamesinin Elazığ ve Maden menfaatlerine ülke menfaatlerine doğru devrilmesi için son derece hassas ve değerli bir çalışma icra edilmektedir. Elazığ’da Maden ilçesinde madem cumhuriyet tarihinin en büyük bakır maden rezervi bulundu bunun üretim üssü Maden olmalıdır. Biz burada öyle bir tesisten bahsediyoruz ki bir zenginleştirme ünitesinden geçecek son derece hassas bir üretim bandından devasa bir tesisten bahsediyorum. 500 milyon dolar yatırım bedeli olan alan 34 bin bin kişiye istihdam sağlayacak. Bunun uç ürünleri madenin metale dönüşmesinden sonra çıkan tüm uç ürünleri işlenerek yüksek katma değerli ürüne geçiş için çok muazzam bir ham madde elde edeceğiz. Bunların Elazığ’a katkısı, bölgeye katkısı, müthiş olacak. Nasıl ki Karadeniz de Samsun Çarşamba’da Bakır İzabe Tesisi kuruldu ve Karadeniz havzasının tüm bakır madenleri orada izabe edilip ekonomiye kazandırılıyorsa Elazığ’da madenin merkezi olması hasebiyle tüm bölgenin madenlerinin işlendiği bir üretim üssü olmak zorunda. Teknik olarak madencilik ve endüstrisi dediğimiz zaman bu olmazsa olmaz. Biz bunun iade şartnamesine girmesini istiyoruz. Elazığ Girişim Grubu olarak bu ihaleye tek başımıza girme adına istediğimiz büyüklüğü yakalamak için hiçbir perdeleme yapmadan davette bulunduk ama sermeye kurulunun elimizi ve kolumuzu bağladığı bazı yasal mevzuatlar var ondan dolayı bazı hamleleri atamıyoruz. Onların mevzuatlarına uygun ileriki dönemlerde tüm hamlelerimizi yapacağız. Elazığ Girişim Grubunun hem sermaye yapısını hem de katılımcı sayısını arttırmak adına ilerleyen dönemler de yine çalışmalarımız olacak. Bunları da zamanı geldiği zaman sizlerle paylaşacağız. Elazığ Girişim Grubunun bu ihaleye girecek konsorsiyumda en yüksek oranda ortak olması için görüşmelerimizi belli bir noktaya getirdik ve bu süreç devam edecek” ifadelerini kullandı.
Toplantıya, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ İl Başkanı Avukat Çağlar Duran, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Erhun Karakuş, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, iş adamları, STK temsilcileri ve Maden ilçesinde yaşayan vatandaşlar katıldı.

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