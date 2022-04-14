Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Elazığ’da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir işletmeye gelen şüpheli şahısların yemeiçme sonrasında hesap öderken mekana bir daha hesap ödemeyeceklerini mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savurarak iş yerinden çıktıkları esnada 3 el ateş etmeleri sonrası çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde zanlıların Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö. olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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