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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da afet farkındalık eğitimi

İHA

Elazığ'da afet farkındalık eğitimi

Elazığ’da afet bilincinin artırılmasına yönelik afet farkındalık eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının 'Türkiye Afet Tatbikat Yılı' ilan edilmesiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından afet ve acil durumlara yönelik farkındalığının oluşması amacıyla eğitimler verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ AFAD ekipleri, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde afet ve yangın farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde deprem anı uygulaması, yangın uygulaması ve tahliye uygulaması yapılarak AFAD Gönüllük Projesi, gönüllü kazanımı ve gönüllülüğe teşvik konularında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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