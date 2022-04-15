PFDK’dan Elazığspor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Batman Petrolspor maçındaki saha olayları nedeniyle Elazığspor’a 8 bin TL para cezası verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup 30. haftasında oynanan Elazığspor Batman Petrolspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Elazığspor’a 8 bin TL para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şöyle:

"Elazığspor Kulübünün, 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan Elazığspor Batman Petrolspor TFF 3. Lig 1.Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, Batman Petrolspor Kulübü, 10 Nisan 2022 tarihinde oynanan Elazığspor Batman Petrolspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bin 400 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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