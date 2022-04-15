Elazığspor 19 futbolcuyla Kütahya’ya gidecek

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Belediye Kütahyaspor’la oynayacağı maç için Kütahya’ya gidecek.

TFF 3. Lig 1. Grup 31. haftasında Belediye Kütahyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor’da, müsabakanın hazırlıklarının Elazığ etabı yapılan tek antrenmanla tamamlandı. Maçın son çalışmasını Kütahya’da yapacak olan bordobeyazlı kafile, saat 18.00’de tarifeli uçakla Ankara’ya, oradan da da kara yoluyla Kütahya’ya geçecek.

Kütahya’da konaklayacak olan kafile, pazar günü maçtan sonra İstanbul’dan 23.20’de Elazığ’a dönecek. Sakatlıkları bulunan Muhammed Çelik, Cafer Tosun ve Recep Yurdakul haricinde kafilede eksik oyuncu bulunmazken, Teknik Direktör Alaattin Tutaş’ın kararıyla Kütahya’ya 19 futbolcuyla gidilecek. Kadroda şu isimler yer alıyor:

"Yiğitcan Erdoğan, Hakan Canbazoğlu, Yiğit Kafkasyalı, Yüksel Kayaalp, Zeki Korkmaz, Emre Akgün, Ensar Çavuşoğlu, Mesut Saray, Yağızcan Erdem, Ömer Faruk Sezgin, Hakkı İsmet Şimşek, Feyzeullah Güneş, Hasan Ekici, Ahmet Ertuğrul Öztürk, Salih Polatdemir, Muhammed Düzgüner, Yusuf Ensar Poyrazlı, İzzet Topatar ve Ahmet Ormanoğlu."

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