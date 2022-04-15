Elazığ Karakoçan FK, Darıca Gençlerbirliği karşısında

Elazığ Karakoçan FK, TFF 3. Lig 2. Grup 35. haftasında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

TFF 3. Lig 2.Grup 35. haftasında HD Elazığ Karakoçan FK, kümede kalma mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligin 34. haftasında deplasmanda Şile Yıldızspor’a mağlup olarak 6 maçlık yenilmezlik serisine nokta koyan Elazığ ekibi, Darıca Gençlerbirliği’ni mağlup ederek alt sıralarla bağını tamamen koparmak istiyor.

Pazar günü saat 15.00'te başlayacak Elazığ Karakoçan FKDarıca Gençlerbirliği karşılaşmasını Edirne Bölgesi C Klasman Hakemi Gökhan Alkayalar yönetecek. Alkayalar’ın yardımcılıklarını Kırklareli Bölgesi C Klasman Yardımcı hakemlerinden Göker Erel ile Tahir Yalçın yapacak. Karşılaşmada 4. hakem olarak ise Kırklareli Bölgesel Lig Hakemi Uğurcan Şanlı görevlendirildi

Mavibeyazlı ekipte bu maç öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bu karşılaşma öncesi Elazığ Karakoçan FK, 38 puanla 11. sırada bulunurken, Darıca Gençlerbirliği ise 17. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.