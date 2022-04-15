Elazığ'da çatı alev alev yandı

Elazığ' da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Yeni Mahalle Hamdi Başaran Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatısında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma sonrası yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Çatı yangını cep telefonu ile bir vatandaş tarafından görüntülendi.

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