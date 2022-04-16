Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)

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ELAZIĞ'DA SAHUR PROGRAMINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunceli'deki programının ardından Elazığ'a geçti. Bakan Kasapoğlu, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi'ndeki sahur programına katıldı. Halk oyunları gösterisinin ardından gençlerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, programdan sonra kentten ayrıldı. (DHA)Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-16 00:52:55



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