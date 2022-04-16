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Açlıktan uçamaz hale gelmişti: Nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası tedavi altına alındı

İHA

Açlıktan uçamaz hale gelmişti: Nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası tedavi altına alındı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yorgun halde bulunan Mısır akbabasının tedavisi Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesinde devam ediyor.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesi Peri Vadisinde açlıktan yorgun düşen Mısır akbabasını gören bir vatandaş, durumu Karakoçan Kaymakamlığına bildirdi. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yorgun düşen Mısır akbabasını alıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi. Burada tedavi altına alınan Mısır akbabasının gerekli tedavilerin uygulanması sonucunda yaralı olmadığı ve açlıktan yorgun düştüğü tespit edildi. Tedavisi süren akbaba tamamen iyileştikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek kendi doğal yaşamına bırakılacak.
Tedavi altındaki Mısır akbabası hakkında açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Karakoçan ilçemizde vatandaşlar tarafından uçamama şikayetiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilmiş ve onlar tarafından da Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanemize getirildi. Bu akbaba sarı başlı Mısır akbabasıdır. Genelde Tunceli bölgesinde yaşıyorlar. Yiyecek bulma ihtiyacından dolayı bitkin düşmüş, çünkü hayvanımızın herhangi bir sağlık problemi yok sadece fizyolojik bir sefalet geçirmiş durumda. Yiyecek bulamadığı için güçsüz düşmüştür. Vatandaşlar tarafından bulunarak da Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edilmiş. Yaptığımız muayenelerde hayvanımızın kanatlarında, ayaklarında ve genel durumunda herhangi bir bozukluk tespit edemedik. Gayet sağlıklı bir durumda sadece doğada yiyecek bulamamasından dolayı bir güçsüzlük ve takatsizlik yaşamış. Gerekli beslenmelerini yaptıktan sonra tekrardan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edeceğiz. Mısır akbabası 2 yaşlarında. Çok fazla yaşlı bir hayvan değil. Yaşlı olsaydı boyun kısmında tüyler olmazdı. Doğada artık bu nesil hayvanların aşırı derecede kaçak avcılar tarafından vurulması tavşanların ve yılanların öldürülmesi yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıkları hayvanların sayılarının azalması bu tür hayvanları açlığa itiyor. Bu yıl bir de kış ayları soğuk ve sert geçti bu yüzden de bu tür hayvanlar yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyorlar" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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