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Çamura saplanan ineği vatandaşlar kurtardı

İHA

Elazığ'ın Palu ilçesinde çamura saplanan bir inek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çamura saplanan ineği vatandaşlar kurtardı

Elazığ'ın Palu ilçesinde çamura saplanan bir inek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Palu ilçesinde otlayan bir inek çamura saplandı. Çamura saplanan ineği gören vatandaşlar yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından ineği bulunduğu yerden kurtardı. İnek daha sonra sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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