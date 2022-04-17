Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor Böyle TOKİ görülmedi, göl manzaralı 305 adet konut 86 adet iş yeri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor Böyle TOKİ görülmedi, göl manzaralı 305 adet konut 86 adet iş yeri

İHA

Depremin merkez üssünde vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor Böyle TOKİ görülmedi, göl manzaralı 305 adet konut 86 adet iş yeri

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde yapımına başlanan göl manzaralı 305 konut, 86 iş yeri tamamlandı. Depremzede vatandaşlar yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde Elazığ’da 24 bin 83 konutun konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi. Elazığ’ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlandı. İlçede TOKİ’nin kura sistemi uygulanmadı. Hak sahipleri, istedikleri konutları seçerek yerleşmeye başladı. Bu anı bekleyen vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Öte yandan göl manzarasıyla adeta bir yazlık gibi duran konutlar dikkatleri de üzerine çekiyor.
Konutlar hakkında bilgi veren Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, “24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem sonrasında ilçemiz riskli alan ila edilmiş ve Gölbaşı Mahallemiz kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılıp tekrar yapımına başlanmıştı. Şuan itibariyle 305 adet konut 86 adet iş yeri yapıldı. Şuanda teslim aşamasında. TOKİ kura sistemini uyguluyordu. Ama biz daha küçük bir yerleşim yeri olduğumuz için kura sistemini değil de vatandaşımızın kendi ailesi ve akrabasıyla eski komşularıyla birlikte oturmasını sağlayacak bir sistem denedik. Haritamızı serdik, vatandaşımız çağırdık. Kendi istedikleri yerde evlerini seçtiler. Şuan itibariyle de anahtarlarını teslim almaya başladılar. Evlerinde temizliklerini yapıyorlar. Yaklaşan bayram öncesinde son hazırlıklarını tamamlayıp çifte bayram yaşamaya yakınlar” dedi.

“Evlerimiz yapıldı ve bize verildi”
Evinin çok güzel olduğunu dile getiren Fikriye Kaya, “Allah’a şükürler olsun. Devletimizden, kaymakamımızdan Allah razı olsun. Evlerimiz yapıldı ve bize verildi. Ben yine eski komşularımla birlikteyim. Önceki evim birinci depremde ağır hasar aldı. Tekrar bir deprem olunca kökten yıkıldı. Hiç kalmadı, darmadağın olduydu” diye konuştu.

“Hiç sallantıyı hissetmedikleri için korkmuyorlar”
Torunu Efe Tarık Kaya ise, “Yeni evden daha memnunum Eski evde depremler olduğu zaman mecbur yanlarına geliyorduk. Çünkü korkuyorlardı. Şimdi bu yeni evde hiç sallantıyı hissetmedikleri için korkmuyorlar. Onlar için daha güvenli. Artık gözüm arkada kalmayacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da zirai don nedeniyle hasar tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Elazığ'da zirai don nedeniyle hasar tespit ...
Çamura saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Çamura saplanan ineği vatandaşlar kurtardı
Elazığ’da ilk defa düzenlenen kitap müzayedesinin geliri, okul kütüphanesine harcanacak
YEREL HABERLER Elazığ’da ilk defa düzenlenen kitap müzayedesinin ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Elazığ’da emniyet personeli ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Elazığ’da emniyet ...
Dene yap proje şenliğiyle genç yetenekler iş başında
YEREL HABERLER Dene yap proje şenliğiyle genç yetenekler iş başında
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: "Ramazan ayında mide şikayetleri artmaktadır"
YEREL HABERLER Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Doğan: "Ramazan ...
Açlıktan uçamaz hale gelmişti: Nesli tükenme tehlikesi altında olan Mısır akbabası tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Açlıktan uçamaz hale gelmişti: Nesli tükenme ...
Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, öğrencilerle iftar açtı (2)
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu yurtta yemek sırasına girdi, ...
Elazığ’da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Elazığ’da denetimler sürüyor, polis göz açtırmıyor
Bakan Kasapoğlu, Elazığ’da gençlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu, Elazığ’da gençlerle bir araya geldi
Elazığ'da çatı alev alev yandı
YEREL HABERLER Elazığ'da çatı alev alev yandı
Elazığ Karakoçan FK, Darıca Gençlerbirliği karşısında
YEREL HABERLER Elazığ Karakoçan FK, Darıca Gençlerbirliği karşısında
Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Ortaya konulan bu mücadelenin tek gayesi şehrimizin menfaatlerinin korunmasıdır"
YEREL HABERLER Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Ortaya konulan bu ...
Elazığ Belediyesi larva ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi larva ilaçlama çalışmalarını ...
Elazığspor 19 futbolcuyla Kütahya’ya gidecek
YEREL HABERLER Elazığspor 19 futbolcuyla Kütahya’ya gidecek
Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 256 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da asayiş ve şok uygulamalarında 256 kişi ...
PFDK’dan Elazığspor’a ceza
YEREL HABERLER PFDK’dan Elazığspor’a ceza
Evlatlarına otizm tanısı konulan çift, vakıf kurarak hayatlarını otizmli bireylere adadı Fedakar anne ve baba otizmli çocuklar için vakıf kurdu
YEREL HABERLER Evlatlarına otizm tanısı konulan çift, vakıf kurarak ...
Elazığ’da Bitki Sağlığı Uygulama Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Elazığ’da Bitki Sağlığı Uygulama Toplantısı ...
Yaban domuzunu gördü 'Pijamalarını giymiş' söylemi ile kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Yaban domuzunu gördü 'Pijamalarını giymiş' söylemi ...
Elazığ'da afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Elazığ'da afet farkındalık eğitimi
Seyir halindeki araç alev topuna döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç alev topuna döndü
Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Çadırcı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
YEREL HABERLER Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.