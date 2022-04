İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Saraç: “Bu yılki Ramazan ayında trafik kazalarında yüzde 50 düşüş oldu”

Her yıl Ramazan ayında trafik kazalarında ortalama yüzde 50 artış gözlenirken, bu yıl yüzde 50 düşüş olduğunu belirten İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Halil Saraç, “Bunun nedenlerinden bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trafik konusundaki hassasiyetidir. Bir diğer neden de ekiplerin aralıksız yürüttüğü denetimlerdir” dedi.

Karayolları Trafik Güvenliği Uzmanı Derneği Başkanı ve İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Halil Saraç, Ramazan ayında oruç tutan sürücülerin kan şekerlerinin düşmesi sonucunda refleks ve denge güçlüğü yaşadığını aktararak, “Ramazan ayında oruç nedeniyle sürücülerde meydana gelen dikkat dağılması, kazaların en büyük nedenlerinden biridir. Her yıl Ramazan ayında trafik kazalarında ortalama yüzde 50 artış gözlemlenirken, bu yıl yüzde 50 düşüş oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun trafik konusundaki hassasiyetidir. Bakanımız göreve başladığı günden bugüne trafik konusunda çok ciddi adımlar attı. Bununla ilgili projeler yaptı. Bunu da Elazığ’daki kolluk kuvvetleri ve STK’ların yapmış olduğu projelerden çok net bir şekilde görüyoruz. Bakanımızın almış tedbirleri yoğunlaştırmasından dolayı bu düşüşün olduğunu biliyoruz. Çünkü yıllardır bu işi yapıyoruz ve içindeyiz. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şubesi ile jandarma trafik ekiplerinin sahada gecesiyle gündüzüyle mücadele ettiğini net bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

Bu yıl Ramazan ayındaki kazaların düşüşünü denetimlere bağlayan Saraç, “Dron, mobil kamera, helikopterler ve şehrin birçok bölgesine kurulan radarlar sürücülerin daha yavaş gitmesini, hatalı sollama yapmamalarını ve trafikte sabırlı şekilde araç kullanmalarını sağlıyor. Bunların meyvesini de alıyoruz. İftara 2 saat kala özellikle polis ekiplerinin tüm ana arterlerdeki kavşaklarda durduklarını fark ettik. Elazığ’da kazaların yüzde 40’ı kavşaklarda acele etmekten dolayı meydana geliyor. Bunların önüne bu şekilde geçtiler. Yapılan denetimlerden ötürü Elazığ’da ciddi bir şekilde kazalarda düşüş oldu. Sürücülerden ricamız Ramazan ayında her zamankinden daha dikkatli ve sabırlı olmalarıdır. Özellikle trafikte sinirlerine hakim olarak sevgi ve saygı çerçevesinde trafiği paylaşmalıyız. Ramazan boyu trafik kazalarından dolayı üzücü haber alamamak için acele etmeden, trafik kurallarına uyarak araç sürmeliyiz” şeklinde konuştu.

