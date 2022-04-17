Elazığ U18 Ligi’nde şampiyon Elazığ Belediyespor

Elazığ Amatör Küme U18 Ligi final maçında Elazığspor’u 21 yenen Elazığ Belediyespor şampiyon oldu.

Elazığ Amatör Küme U18 Futbol Ligi’nde mutlu sona Elazığ Belediyespor ulaştı. Final maçında Elazığspor’u 21 yenen mavibeyazlı ekip 20212022 sezonu il şampiyonu oldu. Maç sonu düzenlenen törenle Elazığ Belediyespor’a kupasını Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Gür verdi. Törene TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Suat Acar, Elazığ ASKF yönetim kurulu üyeleri Osman Akarsu, Zeki Sönmez ve TÜFAD Elazığ Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bakay da katıldı.

Final maçı sonrası değerlendirmelerde bulunan Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, “Emeği geçen başta Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları olmak üzere, kulüp başkanımız ve belediye başkan yardımcımız Nazif Bilginoğlu’na, teknik heyete ve futbolcularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyorum” dedi.

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