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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 - Antalya 07 Basketbol: 67

İHA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 60 - Antalya 07 Basketbol: 67

Kadınlar Basketbol Süper Liginin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta Antalya 07 Basketbol’a 6760 yenilerek, Süper Lig'e mağlubiyetle veda etti.
İl Özel İdare Spor Kompleksinde oynanan son hafta maçına etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 1812 üstünlükle geçti. İkinci periyotta da farkı açan Antalya ekibi devreye 4429 önde girdi. Üçüncü bölümde Elazığ İl Özel İdare farkı azaltsa da bu periyot da Antalya 07 Basketbol’un 5346’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin son periyodunda hata yapmayan konuk takım parkeden 6760’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından 28 puanla Kadınlar Basketbol Süper Ligine veda eden Elazığ İl Özel İdare, önümüzdeki sezon mücadelesine Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele edecek. Antalya 07 Basketbol’da Tetiana Yurkevichus 19 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Elazığ İl Özel İdare’de Chanel Mokango’nun 21 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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