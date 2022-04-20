Elazığ’da çapa motoru ve kangal köpeği çalan şüpheliler yakalandı

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Elazığ’da merkeze bağlı Hankendi köyü Yenikonak Mahallesi'nde çapa motoru ve kangal köpeğini çalan şüpheliler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Hankendi köyü Yenikonak Mahallesi'nde ikamet eden Y.D.’nin çapa motoru ve kangal cinsi köpeğinin çalındığı ihbarını aldı. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelileri tespit ederek evlerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon neticesinde 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çalınan çapa motoru ve kangal köpeği sahibine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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