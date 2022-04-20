Elazığ'da servis minibüsü yandı; 1 işçi yaralı



Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da, arka bölümünde tiner ve mobilya malzemeleri bulunan işçi servis minibüsü yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında araçtaki işçilerden 1'i yaralanırken, sürücü ve diğer işçiler yara almadan kurtuldu.

Olay, dün gece saatlerinde İcadiye Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Arka bölümünde tiner ve küçük çapta mobilya malzemeleri bulunan 23 AAN 189 plakalı işçi servisi minibüsü, iddiaya göre, sürücünün kontağı çevirmesinin ardından motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü ve bir grup işçi kendilerini dışarıya atarken, peş peşe patlamalar meydana geldi. İşçilerden E.M., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi ulaşıma kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralı E.M. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2022-04-20 11:48:00



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