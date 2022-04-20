Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde, tasavvuf müziği sanatçısı Turgut Kırgıl vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliklere vatandaşların yoğun ilgisi devam ediyor. Etkinliğin 18. gününde Elazığlı tasavvuf sanatçısı Turgut Kırgıl vatandaşlarla bir araya gelerek eserlerini vatandaşların beğenisine sundu. Programın sonunda ise Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu tarafından sanatçı Kırgıl’a plaket ve hediye verildi.

Etkinliklerin Ramazan ayının son gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

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