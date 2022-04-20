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Fırtına binanın çatısını uçurdu, 3 araç hasar gördü

İHA

Fırtına binanın çatısını uçurdu, 3 araç hasar gördü

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde dün akşam saatlerinde toz bulutu ile birlikte başlayan fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki 3 araçta maddi hasar meydana geldi.
Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta bir sitedeki apartmanın asansör çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı, karşı bloğa çarptıktan sonra araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda 3 araçta maddi hasar meydana geldi.

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