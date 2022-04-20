Elazığ Belediyesi yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ Belediyesi, yol yapım ve modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi, şehir içi trafiğinin daha rahat ve konforlu bir duruma gelmesi için yol yapım ve modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ni Gümüşkavak TOKİ’ye bağlayan güzergahta yol genişletme çalışmalarını devam ediyor. 2 bin 500 metre uzunluğundaki mevcut bağlantı yolunun, daha kullanışlı bir duruma gelmesi için gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda 2 şeritli olan yol, 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeride çıkarılıyor. Nüfusu hızla artan Çaydaçıra ve Şahinkaya mahallelerinde ise yeni imar yolları açan ekipler bir yandan da mahalleler arası ulaşımın kolaylaşması için bağlantı güzergahlarını artırıyor.

Elazığ Belediyesi BasınYayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, trafik yoğunluğunun her geçen gün arttığı noktalarda başlatılan yol çalışmalarının, kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır duruma getirileceği belirtildi.

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