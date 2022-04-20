Elazığ'da kuvvetli rüzgarda çatı uçtu, araçlar hasar gördü



Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN(Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki 3 araç hasar gördü.

Karakoçan ilçesi Tepe Mahallesi Kırçiçek Sokak'ta dün gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Karşı binanın çatısına vurup yere düşen çatı parçaları park halindeki 3 aracın üzerine düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlarda ve binada inceleme yaptı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda hem binalarda hem de araçlarda hasar oluştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Elazığ / Karakoçan Nursel ŞENGEZER

2022-04-20 13:38:22



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