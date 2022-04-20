Başkan Şerifoğulları: “Şehrimizin bugünü ve yarınları için büyük önem taşıyan altyapı sorununa neşter vuruyoruz”

Elazığ'da şehrin bugünü ve yarınları için büyük önem taşıyan altyapı sorununa neşter vurduklarını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Marka yatırımlarla gelişimine değer kattığımız şehrimizin mevcut altyapısı ömrünü tamamlamıştır. Bu doğrultuda göreve gelir gelmez elimizi taşın altına koyduk ve çalışmalarımızı başlattık” dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, altyapı yenileme projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışmaların başlama aşamasına geldiğini aktaran Başkan Şerifoğuları, Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge Yapım İşi İhalesini 20 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren şehrin kronik sorunlarını bir bir çözüme ulaştırmak adına gayretle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Şahin Şerifoğulları, “Şehrimizin bugünü ve yarınları için büyük önem taşıyan altyapı sorununa neşter vuruyoruz. Marka yatırımlarla gelişimine değer kattığımız şehrimizin mevcut altyapısı ömrünü tamamlamıştır. Bu doğrultuda göreve gelir gelmez elimizi taşın altına koyduk ve çalışmalarımızı başlattık. Şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileneceği projenin müşavirlik ihaleleri yapılarak yüklenici firma ile imzalanan sözleşmenin ardından yer teslimi yapıldı. Altyapı yenileme projemiz üç bölge üzerinden yürütülecek. Akpınar, Çarşı, Çatalçeşme, Doğukent, Esentepe, Harput, İzzetpaşa, Karşıyaka, Kırklar, Kültür, Mustafapaşa, Salıbaba, Ulukent, Üniversite, Yıldız Bağları, Zafran ve Yeni Mahalle bölgelerini kapsayan Elazığ İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hattı 1. Bölge Yapım İşi İhalemiz 20 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı, su depoları ve terfi istasyonları yapım işlerini kapsayan ihalenin ardından sözleşme imzalanarak yer teslimi gerçekleştirilecek. Resmi sürecin tamamlanmasının ardından fiziki çalışmaları başlatacağız. Projedeki diğer iki bölgeye ilişkin ihale süreci de en kısa sürede tamamlanacaktır” diye konuştu.

Nihai olarak Elazığ’ın 40 yıldır ele alınmayan altyapı sorununu çözüme kavuşturmuş olacaklarının altını çizen Başkan Şerifoğulları, “Biz şehrimizin sorunlarına günübirlik çözüm oluşturma yolunu hiçbir zaman tercih etmedik. Görev süremiz boyunca ilimizin kangrenleşmiş sorunlarını bir bir çözmeye başladık. Şehrin yıllardır ötelenen, ihmal edilen sorunları için kararlılıkla çözüm üretiyoruz. Altyapı problemi de bunlardan bir tanesi ve en önemlisidir. Kısa bir süre içinde bugüne kadar üzeri örtülen bu soruna neşter vurarak, şehrimizin geleceği adına en önemli yatırım olan altyapı yenileme çalışmasını hayata geçireceğiz. Elazığ’ın gelecek on yılları açısından en önemli adım olan altyapı yenileme projemizle, 1980’li yıllardan kalma asbestli borular sökülerek, içme suyu hatları polietilen ve düktil borularla sağlıklı bir yapıya kavuşturulacak. Böylece vatandaşlarımız hem kaliteli ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak hem de altyapı yetersizliğinden kaynaklanan kayıplar önlenerek, su tasarrufu sağlamış olacağız. Yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarımızla da şehrimizde yağışlar sonrası altyapı yetersizliğinden kaynaklı oluşan sorunları da çözüme ulaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.

Altyapı yenileme çalışmasının son derece zorlu, sıkıntılı ve maliyetli bir çalışma olduğunu ve aynı zamanda sabır gerektirdiğini aktaran Başkan Şerifoğulları, “Biz cesaretimizi ortaya koyarak gayretle şehrimizin geleceği adına en önemli yatırım olan altyapı yenileme projemizi başlatıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizden destek bekliyoruz. Altyapı çalışması sadece yoldaki ana hattan ibaret değil. Ana hattı yenileyeceğiz, evsel bağlantıları sağlayacağız. Nihai olarak da üstyapı çalışmalarıyla şehrimizi yenilenmiş olacağız. Elbette zorlu ve sıkıntılı bir süreç olacak. Ancak 40 yıl önce döşenen ve ömrünü çoktan tamamlayan altyapı hatlarının yenilenmesi şehrimizin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Yarınlarımıza duyduğumuz sorumluluk gereği bu çalışma olmazsa olmazımızdır. Söz verdik ve şükürler olsun başlıyoruz. Projemizin şehrimize, halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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