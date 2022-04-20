Elazığspor - Arnavutköy Belediyespor maçı biletleri satışta

Elazığspor Kulübü, TFF 3. Lig 1. Grubun 32. haftasında oynanacak olan Arnavutköy Belediyespor maçı biletlerini satışa sundu.

TFF 3. Lig 1. Grubun 32. haftasında Arnavutköy Belediyespor’la kritik bir maça çıkacak olan Elazığspor’da, bu maçın biletleri satışa çıkarıldı. Elazığspor yönetim kurulunun aldığı karara göre Arnavutköy Belediyespor maçı biletleri 5 liradan satışa sunuldu. Çarşamba günü itibariyle Elazığspor Storeden satışa sunulan maç biletleri, maç günü hem Elazığspor Store hem de stadyum girişindeki gişelerden temin edilebilecek.

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