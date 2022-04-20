Elazığ’da Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı

Elazığ’da 2022 yılı 1. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı.

2022 yılı 1. Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyon toplantısı Vali Yardımcısı İsmail Alsancak başkanlığında yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faruk Aydın ile komisyon üyeleri katıldı. Toplantıda tespiti yapılan binaların durumu hakkında alınacak kararlar, tespiti ve denetimi yapılanan hizmet binalarından düzenleme yapılmayanlar hakkında cezai işlemler görüşüldü.

Toplantının önemin değinen Vali Yardımcısı İsmail Alsancak, "5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun gereği çıkarılan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği uyarınca tüm kamu binaları, açık alanlar, parklar ve toplu taşıma araçları engelli vatandaşlar için rahatlıkla ulaşılabilir olması için gerekli tüm çalışmaların yapılarak, denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faruk Aydın “İlimizde 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5. maddesine istinaden kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca; toplam 1310 bina, yeşil alan ve toplu taşıma aracının denetim ve incelemeleri yapılmış ve 23 hizmet binası Erişilebilirlik Belgesi almıştır” diye konuştu.

Toplantı sonunda yapılan inceleme ve denetimler sonucu uygunluğu tespit edilen 2 hizmet binası hakkında erişilebilirlik belgesi düzenlenip verilmesi ve 41 hizmet binasına ihtar yazısının gönderilmesi kararlaştırıldı.

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