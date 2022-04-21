Elazığ’da gelinciklerin görsel şöleni

Baharın gelmesiyle birlikte kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ'da görsel şölen sunuyor.

Baharın gelmesiyle birlikte birçok bölgede kendiliğinden yetişen gelincik çiçekleri, Elazığ'da da kızıl ve kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok nadasa bırakılan yerlerde yetişen ve yaklaşık üç ay kıpkırmızı görüntüsüyle tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler Elazığ'da da doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Baskil ilçesinin Gemici köyünde su kenarında açan gelincikler, hem bölgede ikamet edenlere hem de yoldan geçenlere adeta huzur veriyor.

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