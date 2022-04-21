FÜ akredite edilen 9 üniversiteden biri oldu

Fırat Üniversitesi (FÜ), 2022 yılında Avrupa Birliği KA130 Projeleri çerçevesinde akredite edilmeye hak kazanan 9 üniversiteden biri oldu.

Erasmus+ Programı çerçevesinde hareketlilik faaliyeti gerçekleştirme amacı ile Türkiye Cumhuriyet Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansına yapılan ‘Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu’ başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı. Toplam 26 başvurunun yapıldığı akreditasyon başvurularında 10 proje kalite değerlendirmesi neticesinde başarılı bulunarak akredite edildi. FÜ de Avrupa Birliği KA130 Projeleri çerçevesinde akredite edilmeye hak kazanan 9 üniversite arasında yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Yükseköğretim Hareketlilik Konsorsiyumu Akreditasyonu Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarının program ve ortak ülkelerle hareketlilik gerçekleştirmek üzere bir araya gelmelerine imkan sağlayan önemli bir fırsattır. Kurulan ortaklığın akredite edilmesi halinde, program ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile konsorsiyum olarak öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirme imkanı sağlanmaktadır. Üniversitemiz tarafından hazırlanan proje de Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilerek akredite edilmiştir. Projeyi hazırlayarak üniversitemizin hibe almasında emeği geçen kıymetli akademik ve idari personellerimize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

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