Elazığ’da Ramazan programları devam ediyor

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan ayı etkinliklerin tüm hızıyla sürüyor.

Elazığ Belediyesi’nin Ramazana özel düzenlediği birbirinden güzel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Ramazan Etkinlikleri'nin 19. gününde Marmara Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk oldu. Prof. Dr. Şimşirgil’in dopdolu bir içeriğe sahip söyleşi programına, özellikle öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Program, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu’nun Prof. Dr. Şimşirgil’e plaket ve hediye takdimiyle sona erdi.

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