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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anne olmak için Almanya’dan Elazığ’a ameliyata geldi

İHA

Almanya'da yaşayan 29 yaşındaki Nasa Krstıc, aşırı kiloları nedeniyle 5 yıldır sağlık sorunları yaşıyordu. Aşırı kilolarından kurtulmak ve bebek sahibi olmak için Elazığ'a gelen Krstıc, mide küçültme ameliyatı oldu.

Anne olmak için Almanya’dan Elazığ’a ameliyata geldi

Almanya’da yaşayan 29 yaşındaki Nasa Krstıc, aşırı kiloları nedeniyle 5 yıldır sağlık sorunları yaşıyordu. Aşırı kilolarından kurtulmak ve bebek sahibi olmak için Elazığ’a gelen Krstıc, mide küçültme ameliyatı oldu.
Sırbistan asıllı olan ve Almanya’da yaşayan Nasa Krstıc aşırı kiloları nedeniyle 5 yıldır sağlık sorunlarıyla boğuştu. Evli olmasına rağmen aşırı kiloları nedeniyle bir türlü çocuk sahibi olamayan Krstıc, hayallerine kavuşmak için Almanya’dan Elazığ’a ameliyat olmaya geldi. 115 kilogram ağırlığa ulaşan Krstıc, Elazığ Mediline Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol tarafından başarılı bir tüp mide ameliyatı geçirdi. Krstıc, ameliyat sonrası hiçbir ağrısının olmadığını belirterek 6. gününde taburcu olup Almanya’ya döndü.

"Çocuk sahibi olmak istiyorum"
Ameliyat olmak için Almanya’dan geldiğini aktaran Nasa Krstıc, “5 senedir kilo vermeye çalışıyorum. Kendi cabalarımla birkaç kilo verip tekrar alıyordum, çok zorluk yaşadım. Emek vererek kilo verdim. Ancak devamını getiremediğim için strese girip tekrar her şeyi bırakıp yemeye devam ettim. Hastaneden çok memnun kaldım. Ameliyat çok iyi geçti. Sadece bir iki gün basınç yaşadım. Ağrılarım yoktu. Hastalar tek başına kilo veremiyorsa bu ameliyatı tavsiye ederim. Elazığ çok güzel bir şehir küçük ama güzeldi. Hastane çok güzel ve temizdi. Doktorlar çok iyi ve hemşireler çok ilgili. Çocuk sahibi olmak istiyorum. En çok da bu nedenden kilo vermek istedim. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
Obezitenin birçok sağlık problemine neden olduğunu vurgulayan Elazığ Mediline Hastanesi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fatih Erol ise, "Obezite kilodan bağımsız olarak birçok sağlık problemine sebep oluyor. Nasa gibi yurt dışından gelen birçok hastamız aşırı kiloya bağlı yumurtalıklarda adet düzensizliğine bağlı gebe kalmama ve gebelikte düşük yaşayan bir hastamız. Obezite tansiyon, şeker, kalp damar hastalıları, akciğer hastalıkları ve gebelik komplikasyonları gibi birçok hastalığa sebep olabiliyor. Bizim de amacımız hem obeziteyi hem de obezitenin sebep olduğu sağlık sorunlarını ortadan kaldırarak hastalara kaliteli ve uzun bir yaşam sağlamak oluyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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